В Нижнем Тагиле проверяют информацию о нападении на кандидата в депутаты: угрожали куском арматуры и забросали камнями

Появились подробности сегодняшнего инцидента в Нижнем Тагиле, где помимо выборов губернатора сегодня проходят выборы в органы местного самоуправления.

Как ранее сообщалось, в Путинграде был замечен автобус с агитацией недалеко от участка для голосования. Действующий депутат думы Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин решил осмотреть свой избирательный округ и увидел людей, ведущих агитацию. После озвученной претензии относительно нарушения закона молодчики начали уезжать, Горячкин решил за ними проследить на своем автомобиле. Он настиг нарушителей спустя несколько кварталов в частном секторе. Как только машина кандидата въехала на улицу, водитель автобуса выскочил, выхватил металлический кусок арматуры и побежал в сторону машины Горячкина. Также в его сторону полетели камни. К счастью, транспортное средство не пострадало, Горячкин скрылся с места инцидента.

В социальных сетях народный избранник заявил, что он направил в полицию две жалобы – на незаконную агитацию и по факту нападения. По некоторым данным, в настоящее время нападавший уже задержан, с ним сейчас общаются полицейские. В ГУ МВД РФ по Свердловской области от комментариев воздержались. Жалобы на официальном сайте организации «Голос» пока нет. Комментарий главы облизбиркома относительно описанного инцидента планируется получить в ближайшее время.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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