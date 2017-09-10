В Свердловской области в день выборов выпал снег

В северных районах Среднего Урала, как и обещали синоптики, сегодня выпал первый снег. Как передает корреспондент РИА «Новый День», фотографиями снежного покрова сейчас активно делятся в социальных сетях жители региона. О снеге сообщил на своей страничке в Facebook и президент НП «Союз малого и среднего предпринимательства Екатеринбурга» Сергей Тюриков. По его словам, снимок был сделан под Североуральском. Тем временем метеорологи прогнозируют, что в ближайшие дни погода в Свердловской области будет ухудшаться. Ожидается на дорогах гололед и налипание мокрого снега на провода. В связи с этим в регионе вновь объявлено штормовое предупреждение.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 10.09.17

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