В Екатеринбурге будут судить бывшего зэка по кличке Король, устроившего бойню с подрывом гранаты

В Екатеринбурге будут судить 37-летнего бывшего зэка по кличке Король, пытавшегося взорвать на Уралмаше оппонентов, которые открыли по нему стрельбу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП случилось 24 февраля этого года во дворе дома №31 по улице Стахановской. В тот день около припаркованного автомобиля Chevrolet Lacetti прогремели выстрелы и взрыв ручной гранаты РГД-5. В ходе расследования происшествия выяснилось, что между бывшим зэком, более известным в определенных кругах по прозвищу «Король», а также мужчиной и женщиной с другой стороны произошел конфликт в квартире.

Один из участников ссоры получил ранение из травматического пистолета, после чего оппоненты продолжили стрельбу на улице. Тогда же «Король» подорвал гранату. По счастливой случайности от взрыва никто не пострадал, серьезные повреждения получила иномарка, в которой сидел водитель. Взрывной волной посекло ее кузов, пробило колесо, разбило стекло. Но шофер 1977 года рождения, находившийся за рулем в ожидании беременной супруги, отделался испугом.

По факту инцидента возбудили уголовное дело по ч.1 статьи 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»), ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство более двух лиц из хулиганских побуждений, совершенное общеопасным способом») и ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное повреждение чужого имущества путем взрыва»).

В настоящее время по уголовному делу утверждено обвинительное заключение. В пресс-службе прокуратуры Свердловской области РИА «Новый День» сегодня сообщили, что материалы направлены для рассмотрения по существу в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга.

«Санкция статьи за покушение на убийство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, за незаконное приобретение, хранение и ношение взрывного устройство –до 5 лет, за умышленное уничтожение имущества – в виде лишения свободы на срок до 5 лет», – отмечают в ведомстве.

Ранее руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых отмечал, что в ходе допроса «Король» дал признательные показания и написал явку с повинной. «Он сообщил, что взрывное устройство, якобы, нашел и хранил «на всякий пожарный». Между ним и стрелком произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений», – рассказывал представитель областного полицейского главка. Стоит добавить, что оппонентом «Короля» в день ЧП стал еще один бывший зэк Антон Янцев 1986 года рождения по прозвищу «Ян».

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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