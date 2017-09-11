На севере Среднего Урала из-за заморозков обледенела проезжая часть, ГИБДД выступила со спецобращением

Госавтоинспекция Свердловской области выступила с экстренным обращением к водителям о том, что на севере региона из-за заморозков обледенела проезжая часть, движение затруднено. Водителям советуют выбирать скорость движения, учитывая состояние дороги.

«В минувшие выходные на севере Свердловской области выпали осадки в виде снега, а также было понижение температуры до минусовых отметок. В связи с этим на дорогах имеется обледенение проезжей части и, как следствие, затруднение в движении», – отмечают в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Автоинспекторы просят автомобилистов избегать резких маневров на скользкой дороге и снизить скорость движения по магистралям региона. «Обслуживающим организациям выдаются предписания на устранение обледенения проезжей части», – говорят в ведомстве.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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