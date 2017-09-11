В Екатеринбурге на стройплощадке рабочего насмерть придавило мусором

В Екатеринбурге на улице Академика Сахарова рабочего убило упавшим сверху строительным мусором.

Как сообщила РИА «Новый День» руководитель пресс-группы городского управления МВД РФ Ирина Бучельникова, информация о ЧП поступила в отдел полиции №4 в 10:25. На место выехала следственно-оперативная группа, которая сейчас выясняет все обстоятельства происшествия.

Подробности инцидента в правоохранительных органах обещают предоставить позже.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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