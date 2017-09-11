«Людоеду», зверски убившему в Арамили женщину, официально предъявлено обвинение

Следственный комитет выступил с официальным комментарием относительно «людоеда», который зверский убил в Арамили женщину.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», преступником оказался 26-летний житель Екатеринбурга. Ранее СМИ указывали, что мужчина работал в ритуальных услугах. В СКР сообщают, что обвиняемый числился в последнее время слесарем-сборщиком. По версии следствия, 3 сентября он пригласил к себе в квартиру на проспекте Космонавтов незнакомую женщину 1976 года рождения, с которой они устроили застолье. Во время распития спиртного новые знакомые стали ссориться. Злоумышленник нанес собутыльнице несколько ударов молотком, отчего потерпевшая скончалась. После этого вместе с приятелем обвиняемый вывез тело в район Арамили на берег пруда. Труп женщины обнаружили 5 сентября местные жители. Ранее сообщалось, что преступник, чтобы пустить силовиков по ложному следу, инсценировал нападение маньяка. Для этого он срезал мясо с ног своей жертвы и отрезал ей грудь. Информация об изуродованном теле женщины быстро разлетелась по соцсетям. Также в интернете была опубликована фотография трупа. Жертва была полностью раздета, на руки были надеты мусорные пакеты. Кожа и мышечная ткань между ступнями и коленями погибшей оказалось полностью срезанной, что породило слухи о существовании маньяка-людоеда.

В СУ СКР по Свердловской области сегодня сообщают, что мужчине предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ «Убийство». «Продолжается допрос свидетелей, с участием сотрудника отдела криминалистики СКР, проведён осмотр жилища обвиняемого, в ходе которого изъят ряд вещественных доказательств. Назначен и проводится комплекс необходимых экспертиз (судебные медицинская, биологическая, генетическая и медико-криминалистическая экспертизы). Сысертским районным судом по ходатайству следствия СК в отношении обвиняемого уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца – до 5 ноября 2017 года включительно», – добавляют в СК.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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