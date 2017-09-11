Житель Богдановича распродал на запчасти свою «Ладу», чтобы не отдавать ее приставам

Суд Богдановича приговорил 25-летнего местного жителя к 120 часам обязательных работ за то, что он продал по запчастям арестованный за долги автомобиль.

Как сообщили сегодня РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП РФ по Свердловской области, молодой человек был оштрафован на 30 тысяч рублей по постановлению органов ГИБДД. Однако оплаты административного штрафа должник всячески избегал. В результате в отношении него было возбуждено исполнительное производство, на его автомобиль «Лада 21120» наложен арест.

Машину при этом оставили должнику на хранение. Приставы ему сообщили, что изменение места хранения арестованного имущества, а также любая передача его другим лицам без письменного разрешения судебного пристава-исполнителя запрещена, и предупредили об уголовной ответственности по части 1 статьи 312 УК РФ (Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации). Но автовладелец взял и распродал автомобиль по запчастям. Вырученными средствами он распорядился по своему усмотрению. Позже на суде уралец признал свою вину и раскаялся.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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