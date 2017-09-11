Все дома Академического готовы к старту отопительного сезона

В Академическом все 90 многоэтажек готовы к пуску тепла. Отопительный сезон начнется в районе сразу после официального решения главы администрации Екатеринбурга. В прошлом году это было 19 сентября.

Все 90 многоквартирных домов Академического района подготовлены к сезонной эксплуатации в зимнем режиме, – рассказали в УК «Академический». Подготовка к отопительному сезону стартовала уже в мае, сразу после завершения предыдущего. Специалисты провели ревизию оборудования, промывку, опрессовку, чистку фильтров и проверку систем автоматики.

Однако радиаторы отопления станут горячими лишь после официального решения о запуске тепла, которое ежегодно принимает глава администрации Екатеринбурга.

Добавим, что прошлом году отопительный сезон в Екатеринбурге стартовал 19 сентября. В тот же день в жилые дома, детские сады и школы Академического района поступило тепло.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 11.09.17

Житель Богдановича распродал на запчасти свою «Ладу», чтобы не отдавать ее приставам. / Большинство мест в муниципальных думах заняли единороссы, исключение – Богданович. / Нового министра здравоохранения Свердловской области согласовывают в Москве – Слухи недели. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»