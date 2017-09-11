Президент Азербайджана помиловал уральского блогера после попытки суицида

Сегодня на сайте президента Азербайджана Ильхама Алиева опубликовали указ о помиловании блогера – путешественника из Екатеринбурга Александра Лапшина.

«Руководствуясь пунктом 22 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю: освободить <…> Лапшина Александра Валерьевича, 1976 года рождения, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 20 июля 2017 года к наказанию в виде лишения свободы, от отбывания наказания», – говорится в документе. Указ главы государства вступает в силу с момента опубликования, таким образом, уже сегодня Лапшин сможет уехать домой.

Лапшин был задержан в декабре 2016 года в Минске и экстрадирован в Азербайджан. Министр иностранных дел России Сергей Лавров тогда заявил, что экстрадиция гражданина РФ в Азербайджан нарушает соглашение о союзном государстве России и Белоруссии. 20 июля 2017 года Лапшина приговорили к трем годам лишения свободы за посещение самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики, которую Азербайджан считает своей территорией. До этого екатеринбургский блогер был внесен в черный список азербайджанского МИДа за свои симпатии к карабахцам. Официально Лапшина суд признал виновным в незаконном пересечении границы.

По информации RT, накануне Лапшин в камере предпринял попытку самоубийства. «Лапшин пытался покончить с собой. Однако тюремные надзиратели вовремя смогли предотвратить попытку суицида. Блогеру оказана необходимая медицинская помощь, и сейчас он находится под наблюдением врачей», – приводит издание слова помощника президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанова. Добавим, что блогер имеет три гражданства – российское, израильское и украинское.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 11.09.17

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