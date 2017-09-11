Связисты рассказали, где на Урале живут самые говорливые, а где – молчаливые люди

Телеком-эксперты провели исследование, благодаря которому установили – где на Урале живут самые молчаливые, а где – самые общительные люди. По данным «МегаФона», самым говорливым можно признать город Чайковский, а самым молчаливым – Сургут. Жители Свердловской области, Пермского края, ХМАО и ЯНАО больше всего качают информацию через интернет.

Телеком-эксперты изучили нагрузку на базовые станции «МегаФона» в разных регионах Урала.

«15 лет назад мы запустили первую базовую станцию «Академия» в Екатеринбурге. За это время масштаб сети вырос до 13 000 вышек связи, а уверенный сигнал пришел более чем в 1500 населенных пунктов региона. К юбилею своей работы мы определили пристрастия уральцев в использовании мобильных услуг и составили рейтинг телеком-объектов», – рассказал директор по инфраструктуре компании «МегаФон» на Урале Антон Щербаков.

Оказалось, что больше всего смс пишут пермяки. Именно в Перми был установлен рекорд – базовая станция «Стар» передала 1 000 000 SMS. Самая говорящая базовая станция была обнаружена в Чайковском Пермского края. Жители проговорили за месяц 50 000 часов.

Самая молчаливая станция обнаружилась в Сургуте – станция «Джуманджи» показала минимальные показатели по числу звонков.

За лидерство в интернете между собой соревнуются жители Пермского края, ХМАО, ЯНАО и Свердловской области. В этих регионах находятся объекты связи, которые передают за месяц объем интернет-трафика, сравнимый с 3 700 000 фотографий.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 11.09.17

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