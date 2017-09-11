На Кольцовской таможне у норвежского музыканта изъяли две уникальных скрипки. Но потом простили и вернули

Музыкант из Норвегии, прилетевший в Екатеринбург, привез с собой без необходимых документов две уникальные скрипки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Кольцовской таможни, при выборочном сканировании багажа музыканта на рентген-установке таможенники обратили внимание на музыкальные инструменты и предложили гражданину предъявить багаж к досмотру. В специальном футляре находились две скрипки и два смычка. Из документов норвежец предоставил сертификат происхождения одной из скрипок, а также чек, датированный 2003 годом, на сумму 138 000 шведских крон (в переводе на рубли около 1 миллиона). На вторую скрипку документов не было. Музыкант следовал с багажом через «зеленый коридор» и попыток к декларированию не предпринимал. О том, что нужно декларировать данные предметы, по его словам, он не знал.

Музыкальные инструменты отправлены на таможенную экспертизу. Эксперты установили, что одна из скрипок изготовлена в конце XVIII века, относится к категории культурных ценностей. На ней нанесена маркировка «William Forster». Уильям Фостер (07.01.1764-24.06.1824) – английский мастер смычковых инструментов, изготавливал копии скрипок Страдивари и Штайнера. Вторая скрипка изготовлена в XX веке с маркировкой «Yohan Nedreba, Jolster». Инструмент не имеет признаков фабричного производства, украшен перламутром, узорами сложной формы. Все инструменты признаны культурными ценностями, как редкие или уникальные.

С учетом отсутствия декларирования скрипок и смычков таможенники усмотрели в действиях гражданина Норвегии формальные признаки контрабанды культурных ценностей. Но, выслушав иностранца и организаторов концерта, правоохранители поняли, что речь идет не о злом умысле, а о неосторожности, которая, как правило, свойственна творческим людям. В результате было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела по статье 226.1 в связи с отсутствием состава преступления. Возбуждено административное дело по ч.1 ст.16.2 КоАП РФ. Гражданину Норвегии объявлено устное замечание и разъяснены таможенные правила. Музыкальные инструменты возвращены в полной сохранности владельцу.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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