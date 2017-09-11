Из психушки в Первоуральске сбежали пациенты: полицейские просят помощи в поиске (ФОТО)

Из первоуральского закрытого учреждения в пятницу сбежали шестеро пациентов. Троих полицейским и сотрудникам ГУФСИН удалось оперативно поймать, еще три человека до сих пор в бегах.

В полицию 8 сентября около 19:00 поступило сообщение от медиков психбольницы о побеге шести пациентов. Троих удалось оперативно разыскать. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУФСИН, гражданские лица появились в районе стрельбища учреждения, после чего двое сотрудников задержали нарушителей режимной территории. При парнях 1981, 1986 и 1990 годов рождения обнаружили ножи. Их передали полицейским и уже вернули обратно на место лечения. Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, в розыске остаются еще трое парней (1998 и 1999 годов рождения).

Всех, кто располагает информацией, способной оказать помощь в розыске указанных лиц (на фото), просьба сообщить ее по телефону: (3439) 64-82-21 или по линии 02.

Первоуральск, служба информации

Первоуральск. Другие новости 11.09.17

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