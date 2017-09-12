С начала сентября клещи укусили всего 109 свердловчан

Активность клещей в Свердловской области пошла на спад.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора, с начала сентября от укусов клещами пострадало всего 109 жителей области, из них 42 – в Екатеринбурге и 41 – в Каменске-Уральском.

Всего за сезон активности клещей от их укусов пострадало 29625 человек, что на 14% выше аналогичного периода 2016 года. Среди пострадавших – 5233детей в возрасте до 17 лет, что в 1,2 раза выше аналогичного периода 2016 года.

На данный момент с предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализировано 286 человек, «клещевой иксодовый боррелиоз» – 751 человек. Диагноз «клещевой вирусный энцефалит» подтвержден у 96 человек, «клещевой иксодовый боррелиоз» – у 606 человек.

В лабораториях ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» исследовано 13697 особи клещей, снятых с людей, антиген вируса клещевого энцефалита обнаружен в 287 пробах (2,1%); в ПЦР на боррелиоз исследовано 10587 проб, в т.ч. положительных на иксодовый клещевой боррелиоз 3679 проб (34,8%); в ПЦР на другие клещевые инфекции (моноцитарный эрлихиоз и гранулоцитарный анаплазмоз) исследовано 8849 проб, положительных на моноцитарный эрлихиоз – 307 проб (3,5%), положительных на гранулоцитарный анаплазмоз – 82 пробы (0,93%).

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 12.09.17

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