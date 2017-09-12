Социологи рассказали, ради какой зарплаты россияне готовы на секс с начальством

Социологи провели необычное исследование, чтобы выяснить, на что готовы пойти жители России, чтобы получать более высокую зарплату. Интересно, что для большинства заветным показателем стал ежемесячный оклад в 100 тысяч рублей. Выяснилось, что 13% опрошенных согласились бы брать «откаты» ради такого дохода, 10% готовы «подсидеть» коллегу, а 7% – заниматься сексом с начальством, еще 3% согласились обманывать людей.

Как сообщает портал «Зарплата.ру», тех, кто готов пойти на менее порицаемые обществом действия ради более высокой заработной платы, все же оказалось куда больше. Так, сменить сферу деятельности согласились бы 67% опрошенных, переехать в другой город – 46%, а в другую страну – 39%, отказаться от отпуска – 36%, а отказаться от выходных – 29%, погрузиться в рутину и заниматься нелюбимым делом – 28%.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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