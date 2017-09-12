В Новоуральске суд отправил в колонию женщину за неуплату алиментов

Новоуральский суд приговорил к 6 месяцам лишения свободы 32-летнюю местную жительницу за злостное уклонение от уплаты алиментов. Женщина в течение двух лет даже не предпринимала попыток к трудоустройству и избегала приставов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП по Свердловской области, в августе 2015 года подсудимая Наталья В. была лишена родительских прав. Суд обязал женщину выплачивать алименты по содержанию 14-летнего сына, но должница не выполнила это требование. Даже после того, как судебный пристав выдал ей направление в центр занятости для постановки на учет с возможностью получать ежемесячное пособие, Наталья В. предпочла проигнорировать рекомендации. Сначала должница была привлечена к административной ответственности, а затем в июле 2017 года предстала перед судом уже по уголовному делу по ст.157 ч.1 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей». Суд Новоуральского судебного района признал нерадивую мать виновной и приговорил к шести месяцам колонии.

Новоуральск, служба информации РИА «Новый День»

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