Директор скандально известной североуральской УК предстанет перед судом

Прокуратура Североуральска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении исполнительного директора ООО «УК «Веста». Он обвиняется в невыплате зарплаты и мошенничестве с использованием служебного положения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры, в период с марта по май 2016 года руководитель не заплатил 67 работникам предприятия зарплату на сумму свыше 1,3 млн рублей.

При этом ранее ООО «УК «Веста» уже привлекалось к административной ответственности по чч. 1, 4 ст. 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства» в виде штрафов. После принятия мер прокурорского реагирования с момента введения в январе 2016 года процедуры конкурсного производства ООО «УК «Веста» погасило задолженность по заработной плате на сумму свыше 18,3 млн рублей. В настоящее время остаток задолженности составляет чуть более 3 млн рублей. Фактическое исполнение судебных решений и полное погашение задолженности по заработной плате находится на контроле прокуратуры.

Кроме того, в 2014 году УК, представив в суд ложные сведения, «выбила» через суд с местного жителя свыше 30 тыс. рублей в счёт несуществующей задолженности перед управляющей компанией.

Североуральск, Служба информации РИА «Новый День»

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