Администрация Екатеринбурга объявила конкурс на ремонт центральной улицы до Нового года

Администрация Екатеринбурга несмотря на осеннюю и дождливую погоду продолжает заниматься дорожными ремонтами. Сегодня был объявлен аукцион на ремонт отрезка улицы 8 Марта. Согласно техзаданию, подрядчик должен справиться до конца декабря.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», МКУ «Городское благоустройство» сегодня на сайте госзакупок разместило аукцион на капитальный ремонт дороги на участке улицы 8 Марта от дома № 104 до переулка Банного с обустройством остановок общественного транспорта «Фрунзе». Стоимость работ – 13,8 миллиона рублей. На подачу заявок отводится 16 дней, аукцион состоится 2 октября.

Сроки окончания дорожных работ, согласно документации, – 25 декабря 2017 года. «Рекомендуемая продолжительность строительства объекта составляет 2,5 месяца, в том числе подготовительный период – 1 месяц», – оговаривается в документах. Помимо укладки асфальта, подрядчик должен будет переложить плитку на тротуаре, смонтировать остановку и восстановить благоустройство. За пять дней до начала работ необходимо согласовать с администрацией города схему перекрытия движения.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 12.09.17

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