«Золотой мамафон» выберет самых современных родителей

В сентябре в Российской Федерации за парты сели почти 15 миллионов школьников. Из них 12 миллионов – активные пользователи интернета. Поэтому дети организовали премию «Золотой мамафон» и выбирают самых современных родителей в сети. Стать сертифицированным родителем поколения 4G может любой, сообщает пресс-служба «МегаФона». Мобильный интернет у маленьких пользователей в два раза более популярен, чем у их родителей. Каждый второй ребенок сумеет включить смартфон и выполнить простые задания с его помощью в 3 года. Малыши не пугаются технологий, легко осваивают гаджеты мам и пап, много знают о социальных сетях. «А что мы знаем про детей интернета?» – задаются вопросом организаторы акции.

Где сидят мамы

Компания предлагает зрителям посмотреть ролик и отгадать 3 слова-задания, о которых рассуждают юные герои. Присылайте ответы на адрес goldmamafon@mail.ru до 16 сентября. Каждый правильно ответивший получит именной сертификат родителя года по версии Рунета от компании «МегаФон».

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 12.09.17

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