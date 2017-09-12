Облсуд отправил на пересмотр дело скандального застройщика Воробьева, строившего многоквартирники на землях ИЖС

Свердловский областной суд отправил уголовное дело скандально известного екатеринбургского застройщика Владимира Воробьева, возводившего многоквартирные дома на землях ИЖС, на новое рассмотрение в Орджоникидзевский районный суд уральской столицы. Об этом РИА «Новый День» сообщили сегодня в пресс-службе облсуда.

Тем самым судебная инстанция в апелляционном порядке удовлетворила жалобу прокуратуры. В районном суде будут повторно рассмотрены материалы по обвинению Воробьева в незаконном предпринимательстве и легализации денежных средств. Первоначально застройщик по этим эпизодам был оправдан. В остальном приговор Орджоникидзевского суда, признавшего Воробьева виновным в мошенничестве и приговорившего его к 6 годам колонии, областной суд оставил без изменения.

Напомним, Воробьев он возвел на землях ИЖС свыше 20 многоквартирных дома и продавал в них квартиры. Покупатели заплатили ему около 600 миллионов рублей. Позже администрации города несколько домов определила к сносу. В конце 2013 года Воробьев официально заявил, что готов сам разобрать строения, а через несколько месяцев полиция возбудил против него дело.

Следователи установили, что бизнесмен в нарушение Градостроительного кодекса РФ не предоставил в мэрию документы, необходимые для выдачи разрешения на строительство многоквартирных домов, нарушил правила землепользования и застройки, а также превысил предельно допустимый процент застройки участка. Сейчас граждане, пострадавшие от действий Владимира Воробьева, требуют признать их обманутыми дольщиками. После вступления приговора в силу они намерены подавать гражданские иски о взыскании с предпринимателя уплаченных средств.

Екатеринбург, Сентябрь, служба новостей РИА «Новый День

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