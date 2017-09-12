Футболисты Григория Иванова вернулись из колонии, пропустив от зэков 7 мячей

В «екатеринбургском централе» (ИК-2) состоялась товарищеская встреча между мини-футбольным клубом «Синара» и сборной осужденных учреждения.

Как сообщили сегодня РИА «Новый День» в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области, для игроков «Синары» это был первый в жизни визит в пенитенциарное учреждение. В колонию прибыл основной состав команды, в том числе капитан Никита Фахрутдинов. Также в игре принимали участие представители сборной России по мини-футболу Сергей Абрамов и Максим Герасимов. Исправительное учреждение на поле тоже выставило лучших своих футболистов.

«Оба тайма игры были достаточно напряженными для обеих команд. Несмотря на именитость гостей поля, хозяева не были намерены сдаваться или поддаваться. Особенно постарались члены сборной ИК-2 Игорь Зайков и Николай Присмыков – первый забыл три гола, второй – четыре», – отмечают в ведомстве. Матч закончился со счетом 7:9 в пользу гостей исправительного учреждения.

После игры спортсменам ИК-2 было подарено несколько профессиональных футбольных мячей. Администрация же учреждения вручила гостям эксклюзивные шахматы с символикой ИК-2.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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