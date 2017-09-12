Антон Шипулин и благотворительный фонд «Добрые дела» открыли сразу две спортивных площадки в Екатеринбурге (ВИДЕО)

В Екатеринбург возвращается массовый спорт – сегодня в Железнодорожном районе открыли 2 спортивных площадки, построенные на средства благотворителей.

Как передает корреспондент РИА «Новый день», речь идет о спортивных зонах в парке 7 ключей на улице Дружининской и на улице Пехотинцев, 11. Объекты были установлены в рамках программы «Территория спортивных побед», реализуемой с 2016 года в рамках партнерства Благотворительного фонда «Добрые дела» и Благотворительного фонда Антона Шипулина.

Известный биатлонист на личном примере показал, как использовать новые снаряды по назначению – он продемонстрировал, что в превосходной физической форме, показав пример подтягиваний на турнике. Присутствующий на мероприятии Игорь Заводовский поблагодарил Шипулина за участие, скромно охарактеризовав свою роль в проекте, как роль «кошелька». В течение сентября в Екатеринбурге будут открыты еще 2 подобные спортивные зоны. Ранее в рамках этой программы открывались футбольные корты, площадка для воркаута.

Сколько раз подтянется Шипулин

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 12.09.17

Слух дня: РПЦ настояла на следственном эксперименте убийства семьи Романовых. / «Хорошо, мы вам перезвоним» – кто и как станет доверенным лицом Путина в грядущей кампании (ФОТО). / Свинокомплекс «Горноуральский», загадивший землю в Пригородном районе, отделался штрафом в 30 тысяч рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»