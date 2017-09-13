Сегодня ночью в Екатеринбурге горели четыре автомобиля

В Екатеринбурге произошло очередное возгорание автомобилей. Полицейские проводят проверку, ищут свидетелей и изучают записи с камер видеонаблюдения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел во дворе дома по улице Решетникова, 1. На площади 8 кв. метров горели две иномарки Skoda и Kia, а также ВАЗ-2115 и «ИЖ Ода». Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС России по Свердловской области. «В тушении пожара были задействованы две единицы техники, восемь человек личного состава. Пожар потушен в течение трех минут», – говорят в ведомстве.

В социальных сетях очевидцы сообщают, что сначала загорелась Skoda, но так как машины были близко припаркованы, огонь распространился дальше. Местные жители считают, что причиной происшествия стал умышленный поджег. Сейчас в обстоятельствах инцидента разбираются сотрудники полиции.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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