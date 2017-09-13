В Екатеринбурге эвакуировали пассажиров поезда Новосибирск – Адлер из-за фонарика

Сегодня утром на вокзале Екатеринбурга эвакуировали пассажиров поезда Новосибирск – Адлер из-за подозрительного предмета. Как оказалось, причиной стал забытый фонарик.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня утром перед отправкой поезда Новосибирск – Адлер на колесной паре был замечен посторонний предмет, похожий на фонарик. В пресс-службе УТ МВД по УрФО рассказали, что пассажиров этого вагона переместили в другие вагоны, а предметом на самом деле оказался фонарик – видимо, его забыли при обходе состава. К этому моменту поезд уже ушел с екатеринбургской станции. Стоянка поезда вместо 30 минут составила 55, сбоев в расписании других поездов из-за инцидента нет.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 13.09.17

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