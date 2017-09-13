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Нечетную сторону улицы Белореченской в Екатеринбурге перекрыли на месяц

Нечетную сторону улицы Белореченской в Екатеринбурге перекрыли на месяц

Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Строй-Проект» закрыло движение автотранспорта по нечетной стороне улицы Белореченской от Шаумяна до Посадской.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, ограничения, связанные с работами по демонтажу неэксплуатируемой теплотрассы, продлятся до 15 октября.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 13.09.17

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