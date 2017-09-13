В Екатеринбурге без вести пропала замужняя женщина (ФОТО)

Следствие обращается к жителям Екатеринбурга за помощью в розыске без вести пропавшей Галии Бегишевой 1975 г.р.
Как сообщили в пресс-службе СУ СКР, в правоохранительные органы обратился муж женщины, который сообщил, что она пропала 6 сентября, и с тех пор о ней ничего не известно. Оснований для отъезда у женщины не было.
Добавим, что кроме полиции муж пропавшей обратился в редакцию одного из городских порталов, где рассказал, что на него самого было совершено нападение – якобы в его офис явились трое мужчин, избили его, требовали денег, а потом похитили принадлежащую ему «газель». Мужчина полагает, что его жену тоже похитили.
С учетом обстоятельств, указывающих на возможную криминальную подоплеку исчезновения женщины, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».
Всех, у кого есть информация о пропавшей, просят позвонить в следственный отдел по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга СК России по Свердловской области по телефону: 8(343) 360-47-70 или по линии «02».
Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»
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