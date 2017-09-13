В тагильский СИЗО прислали кроссовки с зашитым в подошву мобильником (ВИДЕО)

В тагильский СИЗО-3 осужденному прислали кроссовки со спрятанным в подошве сотовым телефоном и SIM-картой.

Мобильник в кроссовке для заключенного

Как сообщили NDNews.ru в ГУФСИН по Свердловской области, в комнате приема передач и посылок СИЗО-3 в Нижнем Тагиле во время досмотра вещей из посылки, присланной из Казани, сотрудники отдела режима обнаружили спрятанные в подошве кроссовка сотовый телефон, SIM-карту и шнур от зарядного устройства.

Посылка предназначена некоему гражданину С., жителю Казани, осужденному по ст.321 «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества», ч.1, 70 Уголовного кодекса РФ, к 11 годам 10 месяцев лишения свободы в ИК строгого режима. Теперь ему грозит еще и административное наказание.

Нижний Тагил, служба информации РИА «Новый день»

Нижний Тагил. Другие новости 13.09.17

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