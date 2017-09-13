Свердловских пенсионеров «разводят» на деньги лжепрофсоюзы из Москвы: обещают материальную помощь от государства

В Свердловской области распространяется новый вид мошенничества. Пенсионерам звонят лжепредставители Федерации профсоюзов и предлагают некую премию в честь столетия профсоюза железнодорожников, а затем требуют выплатить подоходный налог.

О странном звонке из Москвы рассказала NDNews.ru жительница Серова Галина Семенова: «Вчера мне позвонил мужчина, представился Смирновым Вадимом Игоревичем. Сообщил, что мне полагается материальная помощь от государства, и чтобы передать документы в финансовый отдел, ему нужно уточнить мои данные – место проживания, возраст, место моей работы. Рассказал, что материальная помощь высылается выборочно заслуженным членам профсоюза, и в этом списке оказалась я. Что-то вроде лотереи. Когда я его спросила, а каким образом мне вышлют деньги, если у меня нет никаких банковских карт, то он сказал: «А вы тогда просто придите в кассу с паспортом». Оставил номер информационного центра в Москве и попросил перезвонить сегодня. Но мне уже знакомые рассказали, что потом потребуют выслать какую-то сумму денег, это мошенничество».

Аналогичные звонки поступали и другим ветеранам профсоюза железнодорожников в Свердловской области. Но пенсионеры сразу заподозрили что-то неладное, когда их попросили выслать «подоходный налог». Как выяснил корреспондент NDNews.ru, в «информационном центре», куда просят перезвонить пожилых людей, представляются сотрудниками ФНПР и отказываются рассказывать о «премиях» посторонним лицам.

В приемной регионального профсоюза СвЖД информагентству сообщили, что от их имени пенсионерам звонят мошенники. На сайте Федерации независимых профсоюзов России ранее было опубликовано предупреждение о попытках обмана пожилых людей. «В Федерацию независимых профсоюзов России обращаются ветераны, члены профсоюзов, сообщая о телефонных звонках с предложением высоких премиальных выплат от профсоюзов, но с предварительным перечислением 1 процента от предлагаемой суммы на определенный счет. При этом аферисты представляются работниками Всероссийской организации профсоюзов, ФНПР и делают ссылки на СНИЛС человека, другие персональные данные. Департамент общественных связей ФНПР уполномочен заявить, что данные предложения не имеют никакого отношения к профсоюзам, являются мошенническими действиями, подпадающими под соответствующую статью Уголовного кодекса РФ», – говорится в сообщении.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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