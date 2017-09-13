Прокуратура заставила нижнетуринский «Уралдорстрой» погасить долги по зарплате в 1,5 миллиона рублей

Прокуратура отчиталась об очередном принудительном погашении зарплатных долгов на свердловском предприятии.

Компания ООО «Уралдорстрой» в Нижней Туре не выплатила 57 рабочим деньги за июнь 2017 года. Общий долг работодателя составил более 1,5 миллиона рублей. Генеральный директор предприятия получил прокурорское представление, также в отношении него было возбуждено административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы». В интересах работников предприятия городская прокуратура обратилась в суд с заявлениями о взыскании с «Уралдорстрой» долгов по зарплате. Гендиректор регулярно вызывался в надзорное ведомство для отчетов по выплатам. В итоге в сентябре компания полностью рассчиталась с работниками за летний долг.

Нижняя Тура, служба информации РИА «Новый День»

Нижняя Тура. Другие новости 13.09.17

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