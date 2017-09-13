В уральской колонии зэки-рецидивисты объявили голодовку

В Свердловской области заключенные в исправительной колонии №19 (Тавда) устроили голодовку. Об этом сегодня заявил правозащитник Алексей Соколов. По его словам, участниками акции протеста стали пятеро осужденных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ГУФСИН РФ по Свердловской области эти сведения подтверждают. При этом в ведомстве заявляют, что к настоящему моменту голодовка уже прекращена. По утверждению представителей пенитенциарной системы, голодовку зэки устроили с целью давления на администрацию колонии, которая организовала проверку по факту насильственных действий в отношении сотрудника ИК. По предварительным данным, один из осужденных позволил себе ударить представителя колонии. Добавим, что в ИК-19 отбывают наказание рецидивисты.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 13.09.17

Вопрос по министру здравоохранения Свердловской области могут «подвесить» на полгода – Слухи недели. / Прокуратура заставила нижнетуринский «Уралдорстрой» погасить долги по зарплате в 1,5 миллиона рублей. / Царская православная церковь опубликовала список заказчиков фильма «Матильда». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»