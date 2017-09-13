Энергетики рассказали, как будут подключать тепло в Екатеринбурге, Березовском, Верхней Пышме (ГРАФИК)

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление № 1716 о начале отопительного сезона. Заполнение систем и подача тепла потребителям стартуют 18 сентября.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании, запуск циркуляции в централизованной системе теплоснабжения будет проходить в четыре этапа.
Первый этап – 18-20 сентября
– Орджоникидзевский район: Уралмаш (пр. Космонавтов, ул. Победы, ул. Бакинских Комиссаров);
– Ленинский: Автовокзал (ул. Цвиллинга, Фурманова, Ст. Разина, Чапаева), Московская горка (Шейнкмана, Куйбышева, 8 Марта);
– Верх-Исетский: ВИЗ (Токарей, Викулова, Металлургов, Крауля, Рабочих, Татищева), Юго-Запад (Гурзуфская, Белореченская), Репина, Шаумяна, А.Барбюса, Ключевская, Черкасская, Зоологическая, С.Дерябина, мкр-н Широкая Речка;
– Кировский район: ЖБИ (Сыромолотова, Новгородцевой, Сиреневый бульвар, 40 лет Комсомола, Высоцкого);
– Октябрьский: Синие Камни, Парковый (Восточная, Тверитина, Ткачей), Сибирский тракт, Бажова, Луначарского, Энгельса, Мичурина, Куйбышева);
– Чкаловский: Ботанический (Шварца, Крестинского, Родонитовая), Машинная, Чайковского.
Второй этап – 21-25 сентября
– Железнодорожный: Завокзальный (Завокзальная, Ереванская, Артинская), Сортировка (Пехотинцев, С.Перовской, Бебеля);
– Верх-Исетский: Попова, Московская;
– Орджоникидзевский: Уралмаш (Градмаш-Машиностроителей, Кировоградская, Донбасская, Индустрии, Ильича, Калинина, Стахановская); Эльмаш (Шефская, Космонавтов, Фрезеровщиков, Красных командиров, Войкова, Лобкова, Стачек);
– Ленинский: Центр (Попова, Куйбышева, Шейнкмана, Московская), Юго-Запад (Волгоградская, Чкалова, Бардина, Амундсена, С. Дерябиной, Серова, Сурикова, Фурманова, Большакова, Щорса);
– Чкаловский: Союзная, Авиационная, Серова, Щорса;
– г. Березовский
– г. Верхняя Пышма
Третий этап – 26-27 сентября
– Железнодорожный: Центр (Челюскинцев, Братьев Быковых, пер. Красный, Мельковская);
– Ленинский: Центр (Толмачева, Пушкина, Горького, 8 Марта, Ленина, Шейнкмана, Вайнера, Хохрякова, Народной Воли, Сакко и Ванцетти, Театральный, Банковский, Воеводина, Чернышевского, Добролюбова);
– Верх-Исетский: Центр (Челюскинцев, набережная Рабочей Молодежи, ВИЗ-бульвар, Февральской Революции, 8 Марта, Ленина, А.Валека, Московская, ВИЗ-бульвар, Крылова, Папанина, Юмашева, Хомякова);
– Кировский: Центр (Шевченко, Луначарского, Бажова, Ленина, Горького, Первомайская, Мичурина, К. Либкнехта, Тургенева, Толмачева);
– Орджоникидзевский: Эльмаш (Фронтовых бригад, Стачек, Бабушкина, Электриков, Старых Большевиков, Краснофлотцев).
Четвертый этап – 28-30 сентября
– Железнодорожный: Сортировка (Билимбаевская, Кунарская), Шевченко, Бажова;
– Ленинский: Центр (Карла Либкнехта, Толмачева, Пушкина, Малышева, Горького);
– Кировский: Пионерский поселок (Учителей, Сулимова, Д.Зверева, пер. Парковый, Омская, Уральская, Июльская, Пионеров, Советская);
– Октябрьский: Карла Либкнехта, Красноармейская, Луначарского, Тверитина;
– Верх-Исетский: А.Барбюса, Токарей, Татищева, Репина, III Интернационала, Бебеля, Готвальда, Колмогорова, Опалихинская.
График подключения потребителей Екатеринбурга от локальных котельных
Первый этап – 18-20 сентября
Октябрьский р-н: Луганская, 27, Каменотесов, 11а, п. Исток Ремонтный, 10;
Железнодорожный р-н: п. Северка Комсомольская,16, Коуровская, 22, Решетская, 51, п. Шувакиш Школьная, 4;
Кировский р-н: Вишневая, 2а, Первомайская, 71б, Изоплитная, 23а;
Верх-Исетский р-н: п. Медный Медная, 1;
Чкаловский р-н: Бисертская, 132, 8 Марта, 202, п. Рудный Адмирала Ушакова, 23б;
Горный Щит Ленина, 50, Окраиная, 48, п. Полеводство Животноводов,16а.
Второй этап – 21-25 сентября
Кировский р-н: Проезжая, 173а, Краснодарская, 34а, Мурзинская, 1;
Орджоникидзевский р-н: п. Садовый Верстова, 2а;
Железнодорожный р-н: Кишиневская, 56, Решетская, 55, п. Северка Мира, 27;
Чкаловский р-н: Жуковского, 1, Новостроя, 5, Новинская, 2, Алтайская, 64а, п. Широкая Речка Центральная, 12б, ст. Сысерть Школьная, 9а;
Верх-Исетский р-н: п. Широкая Речка Удельная, 2а, Московский тракт, 22 км, п-ов Малый Конный, 11а, п-ов Большой Конный Водонасосная, 9;
Октябрьский р-н: Базовый, 62, Петропаловская, 45а.
Третий этап – 26-27 сентября
Железнодорожный р-н: Минометчиков, 13, п. Северка Стрелочников, 6, п. Шувакиш Привокзальная, 17;
Октябрьский р-н: Аграрная, 67а, Бахчиванджи, 40;
Орджоникидзевский р-н: Стачек, 29б;
Чкаловский р-н: п. Шабровский Садовая, 8а, п. Широкая Речка КЭЧ, Елизаветинкое шоссе, 3, Бисертская, 1;
Верх-Исетский р-н: Московский тракт, 11 км.
Четвертый этап – 28-30 сентября
Орджоникидзевский р-н: Фронтовых Бригад, 18;
Чкаловский р-н: п. Шабровский Ленина, 1.
Возможна корректировка сроков подключения – при технической неготовности потребителя к отопительному сезону и наличия финансовой задолженности, уточняет пресс-служба ЕТК.
Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»
Екатеринбург. Другие новости 13.09.17
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