Стимпанк, Burning Man и комиксы – такую «Волшебную флейту» мир еще не видел (ФОТО, ВИДЕО)

Екатеринбургский театр оперы и балета выпустил спектакль, который однозначно станет бомбой репертуара. «Волшебная флейта» Моцарта превратилась в современный стимпанк-комикс с крушением самолета, супергероями и костюмами в стиле Burning Man. «Отрыв башки», – скажут ваши дети, если возьмете их с собой на премьеру.

«Волшебная флейта» в стиле стимпанк

Опера Моцарта была написана в 1791 году, и ее сюжет хорошо знаком всем меломанам и театралам. Царица Ночи воюет с Зарастро, Зарастро похищает дочь Царицы Памину. Отважный Тамино вместе с чудаковатым Папагено отправляются за Паминой и так далее. Словом – все как обычно: добро борется со злом, а принцессу надо спасать. Теперь представьте, что Моцарт написал «Волшебную флейту» в 2017-м. И не в виде оперы, а в виде комикса. Впрочем, даже представлять не надо – достаточно сходить на премьеру, ведь в Екатеринбургском оперном театре уже все сделали за вас. На сцене вы увидите современную фантастику.

«Волшебная флейта» в стиле стимпанк – это новый жанр. Действие открывается комиксом на большом экране-занавесе, где рисованные Тамино, Памина, Зарастро и Царица Ночи превращаются в новоявленных героев не то продукции Marvel, не то известных аниме. И тут же они оживают. Папагено (Алексей Семенищев) с вакуумным птицеловом-пылесосом рассекает на трехколесном пылесосе и выглядит так, будто возвращается с легендарного фестиваля Burning Man в Плайе. Тамино (Владимир Чеберяк) – этакий современный супергерой, а Памина (Анна Горбачева) напоминает Сойку-пересмешницу из известной подростковой киносаги.

В новой «Волшебной флейте» вообще предостаточно киношного и кинематографичного, мультяшного и анимешного, отсылающего к фэнтези. Одни увидят что-то от «Звездных войн» (например, голову робота С3РО или форму Имперских войск на приспешниках Зарастро), другие – героев Тима Бертона (порой Папагено похож на Шляпника). Постановку хочется рассматривать под разными углами и со всех сторон. И вряд ли удастся ухватить все смыслы и ассоциации.

К чести постановщиков, за всей красочностью и необычностью картинки музыка не теряется (дирижер – Оливер фон Дохнаньи). И опера остается оперой. Если вы хотите привить своим детям любовь к классическим произведениям, но они сопротивляются походам в театр, то начать можно как раз с «Волшебной флейты» в стиле стимпанк.

Как рассказал режиссер Дэниэль Слейтер, спектакль ставился и для детей (от 8 лет), и для взрослых. И сказочный мир, придуманный Моцартом, никуда из спектакля не делся. Он лишь дополнился новыми смыслами.

«Мы хотим показать, что вещи в действительности не всегда являются такими, какими кажутся. Зарастро в нашем спектакле – носитель прогрессивных идей, он пытается сломать барьеры этого мира, используя научный подход. Его мир – мир новых технологий, мир развития интеллекта. Сначала кажется, что это путь разума, добра и справедливости, но вскоре оказывается, что это темный мир, полный опасностей, из которого герои вынуждены спасаться бегством. В фокусе – борьба молодых людей за любовь, за собственный новый мир, который, несомненно, окажется лучше любого прежнего», – рассказывал ранее режиссер-постановщик Дэниэль Слейтер.

Премьерные показы в Екатеринбургском театре оперы и балета пройдут 14, 15, 16 и 17 сентября. Затем спектакль покажут дважды в октябре.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Александр Саливанчук

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