Свердловскстат назвал среднюю зарплату по региону

Свердловскстат подсчитал среднюю зарплату в регионе к июлю этого года – чуть более 33 тысяч рублей. Самыми богатыми стали финансисты и страховщики, в аутсайдерах – учителя и гостиничный бизнес.

К июлю этого года, по данным Свердловскстата, средняя зарплата составила 33 061 рубля, что на 6,3 % выше, чем в июле прошлого года. Самые высокие средние зарплаты – у тех, кто работает в финансовых и страховых компаниях (62 тысячи), занимается научными исследованиями и разработками (44,7 тыс.), в сфере энергетики (41,6 тыс.) и в обрабатывающем производстве (41 тыс.). Самые низкие зарплаты отмечены в сфере гостиничного сервиса (18т ысяч), образования (19,6) и деятельности в сфере культуры и спорта (29).

При этом в целом за полгода средняя зарплата была чуть выше, чем в июле – 34 тысячи. Судя по данным статистики, самая высокая «сезонность» у сотрудников сфера образования, их ежемесячные доходы в среднем за полгода составляли 29,5 тысяч, тогда как за второй месяц лета на почти на треть меньше. Добавим, чуть ранее Свердловскстат публиковал данные о средней зарплате чиновников в регионе – 41 107 рублей, и эта сумма без социальных выплат и премий. В ближайшее время их зарплаты будут проиндексированы в 1,4 раза.

Между тем, несмотря на рост зарплат, уровень реальных доходов жителей Свердловской области продолжает падать. За последние полгода показатель, по официальной статистике, снизился еще на 4,7 %. Что не помешало специалистам Центробанка сделать одиозное заявление о том, что высокий темп роста зарплаты может спровоцировать инфляцию.

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Екатеринбург, служба информации

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