Депутаты и медики договариваются о новых прививках для детей

В России может измениться национальный календарь профилактических прививок. Список вакцин, которые ставят за бюджетный счет, пополнится еще тремя. По крайней мере, это есть в планах специалистов Роспотребнадзора. В августе в Государственной думе РФ при поддержке сразу двух профильных комитетов ГД прошел круглый стол, на котором депутаты, медики, санврачи, представители муниципальных и региональных властей обсуждали возможность увеличить государственное финансирование массовой вакцинации, особенно среди детей. Первая вакцина, которая пока не оплачивается из бюджета РФ, от ветряной оспы. По словам главного санврача Свердловской области Андрея Юровских, если начать вакцинировать детей одного возраста, то за пять лет в регионе может быть полностью ликвидирована заболеваемость ветрянкой. Пока что ежегодно ею болеет около 35 тысяч свердловчан.

Вторая вакцина, которую, по мнению врачей, необходимо также финансировать из госказны, – это прививка против вируса папилломы человека. Речь идет об иммунизации девочек одного возраста. «В этой ситуации не будет такого же быстрого ответа, как с ветряной оспой, но через 15-20 лет у нас женщины будут реже болеть раком шейки матки», – заверил Юровских сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге.

Третий вопрос, который обсуждали врачи и депутаты, касался иммунизации групп риска вне зависимости от возраста против пневмококковой инфекции. «С 2014 года вакцинация от пневмококковой инфекции включена в национальный календарь профилактических прививок. Мы этого долго добивались. Сегодня прививаются дети одного возраста, но с моей точки зрения, против пневмококковой инфекции надо вакцинировать всех, в том числе – людей старшего возраста, потому что риски пневмонии и смертельных исходов у них, а также у больных с хронической патологией значительно выше. Наша позиция четкая – от пневмококковой инфекции, чтобы минимизировать риски смертельных исходов, должны быть привиты все», – подчеркнул Юровских.

Впрочем, он отметил, что даже вакцинация только детей одного возраста дает хороший результат. «В странах Европы, где прививки от пневмококковой инфекции только детям ставят уже в течение 7-10 лет, добились одновременно и снижения распространения инфекции и среди пожилых непривитых людей. Потому что кто в дома приносит инфекции из муравейников – школ и детских садов? Конечно, дети. И там, дома, эта инфекция находит больных и ослабленных, а потом возникают тяжелые формы. Поэтому мы надеемся, что к 2019-2020 году будет это учтено, и финансирование областной программы будет увеличено», – отметил он.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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