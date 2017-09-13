Дом.ru покупает одного из крупнейших провайдеров Свердловской области

ЗАО «Акадо-Екатеринбург» будет продано компании «ЭР-Телеком холдинг».

Как сообщает «Интерфакс», совет директоров ОАО «Комкор» (входит в телекоммуникационный холдинг «Акадо») группы «Ренова» одобрил продажу ШПД-активов в Екатеринбурге.

Из сообщения РИА «Интерфакс» следует, что компания продает 100% ЗАО «Акадо-Екатеринбург» В пресс-службе «Акадо» детали сделки с «ЭР-Телекомом» не комментируют, но, по оценке участников рынка, провайдера, у которого 150 тыс. абонентов, можно оценить в 1-1,1 млрд рублей, пишет газета «КоммерсантЪ». Ранее Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайства «ЭР-Телеком Холдинг» о покупке этих активов.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 13.09.17

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