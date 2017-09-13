Суд обязал Верхотурскую ЦРБ возить пациентов на гемодиализ в Нижний Тагил

Суд обязал Центральную районную больницу Верхотурского района организовать и обеспечить доставку пациентов в Нижний Тагил для прохождения процедуры гемодиализа.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в ведомство обратился житель Верхотурья, который рассказал, что в городе не организована транспортировка больных, нуждающихся в гемодиализе, в лечебное учреждение, оказывающее соответствующую медицинскую помощь, специализированным транспортом. В то время как процедуру необходимо проводить три раза в неделю, а делают ее жителям «духовной столицы» только в нефрологическом центре ГБУЗ СО «Демидовская городская больница» (Нижний Тагил). Несвоевременное проведение процедуры гемодиализа создает угрозу для жизни и здоровья больного. По окончанию процедуры больной также нуждается в наблюдении медицинского работника, поскольку после проведения процедуры гемодиализа возможны осложнения и ухудшение самочувствия пациента.

Между тем указанные граждане доставлялись не специализированным транспортом и без сопровождения медицинским работником.

В связи с этим прокурор Верхотурского района обратился в суд и потребовал возложить на ГБУЗ СО «Центральная районная больница Верхотурского района» обязанность организовать и обеспечить такую перевозку больных. Также прокурор потребовал обязать Министерство здравоохранения Свердловской области возместить районной больнице связанные с транспортировкой расходов.

Решением Верхотурского районного суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Верхотурье, Нижний Тагил, Служба информации РИА «Новый День»

Верхотурье, Нижний Тагил. Другие новости 13.09.17

Дом.ru покупает одного из крупнейших провайдеров Свердловской области. / Депутаты и медики договариваются о новых прививках для детей. / Вице-губернаторы, бюджет и алкоголь: заксо определилось с ближайшими планами. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»