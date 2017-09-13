Для военных разработали спецпредложения на квартиры в Академическом

До 30 сентября военные могут купить квартиру в Академическом на льготных условиях – скидка предоставляется как на жилье, так и на ипотеку. Отметим, что военные и раньше приобретали квартиры в районе. И в честь разных видов войск даже установлен памятник на одной из аллей Академического.

Военная ипотека – удобный механизм приобретения жилья военнослужащими в рамках накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения в России. Как пояснили в пресс-службе РСГ «Академическое», программа позволяет приобрести готовые квартиры, либо квартиры в строящихся домах.

Обычно для военных действует ставка кредитования 10,6%. Но в период до 30 сентября на покупку квартир в Академическом действует дополнительная скидка 1%. Или 2% от цены при оформлении ипотеки в банках: Газпромбанк, ВТБ24, банк Открытие (до 24 сентября).

«Современный, гостеприимный и дружелюбный Академический каждый день принимает в свои ряды новых жителей. В районе созданы все условия для комфортной жизни: собственная ТЭЦ и служба безопасности, более 100 жилых домов с подземными паркингами, 3 современные школы, 8 детских садов, более 20 спортивных площадок, велодорожки, фитнес-центр с бассейном под стеклянной крышей, торговые центры, магазины, рестораны, кафе и многое другое», – напомнили в пресс-службе.

Подробности – в отделе продаж АО «РСГ-Академическое»: ул. Вильгельма де Геннина, 31, тел. (343) 222-7-222.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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