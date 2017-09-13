Свердловские власти отказались от претензий к бизнесу семьи Мишариных

Екатеринбург (Новый День, служба информации РИА «Новый День) – Арбитражный суд Свердловской области прекратил производство по иску департамента лесного хозяйства региона к ЗАО «Аргус СФК» о прекращении договора аренды лесных участков с компанией.

По данным арбитража стороны заключили мировое соглашение, суть которого не разглашается.

В ходе судебного процесса департамент заявлял требования о расторжении договора аренды лесного участка в Сотринском лесничестве (Сосьвинский ГО) площадью 270,4 тыс. гектаров и еще нескольких участков леса, которые «Аргус СФК» арендует для своей производственной деятельности. Расторгнуть договор планировалось из-за задолженности компании по арендным платежам.

Несмотря на это в конце прошлой недели в арбитраж поступил новый иск от департамента в отношении комбината, по которому они планируют взыскать с компании 6,8 млн рублей. Ранее департаменту удалось взыскать с компании долг по аренде в размере 13,5 млн рублей, возникший из-за отмены 50% льготы по аренде лесных участков и начисленный задним числом с 2016 года за предыдущий период

Отметим, что акционерами предприятия являются дочь нынешнего первого вице-президента ОАО «РЖД» Анастасия и жена командующего российским воинским контингентом в Сирии Анна Суровикина.

Екатеринбург. Другие новости 13.09.17

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