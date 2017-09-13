Мэрия Екатеринбурга предлагает разрешить передачу РПЦ жилых помещений

Администрация Екатеринбурга попросит депутатов городской думы перераспределить полномочия мэрии по передаче муниципального имущества в собственность религиозных организаций. Раньше этим вопросом занимался только департамент по управлению муниципальным имущества (ДУМИ), который отвечает за нежилой фонд. Теперь предлагается отдавать запросы клириков, связанные с жилыми помещениями, на рассмотрение в комитет по жилищной политике.

Как передает корреспондент NDNews.ru, соответствующий проект опубликован на сайте ЕГД. Документ носит технический характер, его цель – согласовать решение думы № 86/51 от 20.12.2011 «Об утверждении Положения «О порядке передачи религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в собственности МО «город Екатеринбург» с принятым еще в 2006 году «Положением о ДУМИ».

В пояснительной записке уточняется, что на департамент «возложены задачи по управлению и распоряжению объектами муниципальной собственности, за исключением земельных участков, объектов муниципального жилищного фонда и долей в праве собственности на общее имущество многоквартирных домов, приходящихся на муниципальный жилищный фонд». Поэтому предлагается дополнить решение ЕГД № 86/51 нормами, которые относятся к ведению комитета по жилполитике.

Данные изменения не отразятся на обязанностях и ограничениях субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также не приведут к увеличению расходов физических и юридических лиц, сообщается в документе.

Тем не менее, проект должен пройти публичные консультации, которые начнутся завтра. Предполагается, что новый порядок рассмотрения заявлений о передаче муниципальной собственности религиозным службам вступит в силу уже в октябре этого года.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 13.09.17

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