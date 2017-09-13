Свердловский кабмин завтра соберется в последний раз

Завтра в 12:00 избранный, но еще не вступивший в должность губернатор Евгений Куйвашев проведет последнее заседание областного правительства в его нынешнем составе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после инаугурации Куйвашева, которая назначена на понедельник, 18 сентября, кабмин в полном составе должен сложить полномочия.

Ожидается, что костяк правительства останется прежним, но некоторых министров в новом созыва все-таки не досчитаются. Например, не исключено, что покинет свой пост вице-губернатор – и.о. главы МУГИСО Сергей Зырянов – ему уже больше 60 лет. Имя его преемника неизвестно. В кулуарах периодически всплывает имя бывшего министра Алексея Пьянкова, но, считают источники, это крайне маловероятно – совсем недавно он возглавил совет директоров Облкоммунэнерго.

Практически не сомневаются те, кто предсказывает отставку главы минспорта Леонида Рапопорта. К его деятельности неоднократно возникали вопросы, в частности, почему львиная доля бюджета тратится на профессиональные клубы, а не на развитие детского спорта. Пока неизвестно, будет ли утверждена на своем посту и.о. министра экономики и территориального развития Татьяна Гладкова (напомним, она была назначена после ухода предыдущего министра Дмитрия Ноженко в администрацию Екатеринбурга). Также губернатору необходимо будет назначить нового министра инвестиций и развития: предыдущий, Дмитрий Нисковских, избран главой Сысерти.

Кроме того, не совсем понятна судьба министра здравоохранения Игоря Трофимова. По слухам, ему тоже прочат отставку, а на его месте видят, в частности, замминистра Диляру Медведскую и замруководителя управления здравоохранения Екатеринбурга Татьяну Савинову. В то же время, как говорят, федеральный Минздрав посоветовал Куйвашеву не спешить с этой заменой.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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