В Красноуфимске отдали под суд директора автосалона, «кинувшего» 17 клиентов

В Красноуфимске начали судить директора автосалона, который брал с клиентов деньги и не заказывал автомобили, пуская полученные средства на текущие нужды организации.

Как сообщили сегодня РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области, потерпевшими по уголовному делу признаны 17 человек. В общей сложности им причинен ущерб свыше 6 миллионов рублей. «Обвиняемый, достоверно зная о том, что гражданами произведена полная оплата по заключенным договорам, умышленно не предпринимал мер по заказу машин и их поставкам на склад автосалона. Деньги, поступившие от клиентов, он использовал на текущие финансово-хозяйственные нужды возглавляемой им коммерческой организации, – отмечают в ведомстве. – Вернуть денежные средства он отказывался, давая заведомо ложные обещания исполнить обязательства перед ними в будущем».

Все 17 эпизодов преступлений были расследование в рамках возбужденного уголовного дела, материалы которого в настоящее время переданы из полиции Красноуфимска в суд, где уже начались слушания по этому делу. Директору автосалона грозит до 5 лет лишения свободы.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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