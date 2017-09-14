Четверг, 14 сентября 2017, 10:04 мск

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В Кольцово задержали канарейку

В Кольцово задержали канарейку

Гражданин Таджикистана без разрешения попытался провести на территорию России канарейку в клетке. Несоблюдение закона гостем страны в итоге закончилось плохо для птицы, ее пришлось задержать.

О задержании пернатого в Кольцово РИА «Новый День» рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области. 10 сентября в аэропорту при досмотре ручной клади у пассажира, прибывшего из Таджикистана, обнаружилась канарейка в клетке. Разрешений Россельхознадзора на ввоз птицы в страну не было, следовательно, надзорное ведомство не могло допустить провоз птицы в Екатеринбург. Таджика привлекли к административной ответственности. Что случилось с птицей, не сообщается. Но по закону, ее в лучшем случае могли «депортировать». Если это невозможно, то канарейку должны были ликвидировать.

Екатеринбург, служба информации

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