В Кольцово задержали канарейку

Гражданин Таджикистана без разрешения попытался провести на территорию России канарейку в клетке. Несоблюдение закона гостем страны в итоге закончилось плохо для птицы, ее пришлось задержать.

О задержании пернатого в Кольцово РИА «Новый День» рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области. 10 сентября в аэропорту при досмотре ручной клади у пассажира, прибывшего из Таджикистана, обнаружилась канарейка в клетке. Разрешений Россельхознадзора на ввоз птицы в страну не было, следовательно, надзорное ведомство не могло допустить провоз птицы в Екатеринбург. Таджика привлекли к административной ответственности. Что случилось с птицей, не сообщается. Но по закону, ее в лучшем случае могли «депортировать». Если это невозможно, то канарейку должны были ликвидировать.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 14.09.17

В Красноуфимске отдали под суд директора автосалона, «кинувшего» 17 клиентов. / В Екатеринбурге на ВИЗе ограбили салон «Евросети». / 14 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»