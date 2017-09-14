Четверг, 14 сентября 2017, 10:04 мск

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В Красноуфимском районе иномарка сбила 10-летнего велосипедиста (ФОТО)

В Красноуфимском районе иномарка сбила 10-летнего велосипедиста (ФОТО)

В Красноуфимском районе в результате ДТП травмы получил 10-летний мальчик-велосипедист.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГИБДД, накануне, в 14:30, в деревне Сызги водитель автомобиля «Хонда» сбил ребенка-велосипедиста, который перед близко идущим транспортным средством начал пересекать дорогу. В результате наезда мальчик получил черепно-мозговую травму и в бессознательном состоянии был госпитализирован.

Новый День: В Красноуфимском районе иномарка сбила 10-летнего велосипедиста (ФОТО)

На месте происшествия сотрудниками ГИБДД установлено, что мальчик ехал на велосипеде по левой стороне проезжей части и перед машиной начал переезжать на правую сторону, где стояли его друзья. Также известно, что мальчик уехал на велосипеде с разрешения матери.

Госавтоинспекция в очередной раз призывает родителей контролировать досуг детей, а также постоянно напоминать им о необходимости соблюдения правил дорожного движения.

Новый День: В Красноуфимском районе иномарка сбила 10-летнего велосипедиста (ФОТО)

Красноуфимский район, Служба информации РИА «Новый День»

Красноуфимский район. Другие новости 14.09.17

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