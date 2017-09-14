В Свердловской области стало меньше миллиардеров и больше миллионеров

Управление ФНС России по Свердловской области подвело предварительные итоги декларационной кампании 2017 года. Согласно представленным данным, в регионе стало меньше миллиардеров и больше миллионеров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за 7 месяцев текущего года в налоговые органы Среднего Урала поступило 323 тыс. деклараций от физических лиц. К настоящему моменту ФНС насчитала в области 7 человек, чей годовой доход превысил 1 миллиард рублей. В прошлом году таковых было 8, отмечает сегодня РБК. За этот же период увеличилось число миллионеров. Количество свердловчан с доходами свыше 1 миллиона рублей выросло на 14% по сравнению с прошлым годом (до 22 тысяч человек). Настолько же увеличилось число уральцев с доходом до 10 миллионов рублей (до 21 тысячи человек).

О доходах в размере от 10 до 100 миллионов рублей заявили 705 человек. От 100 миллионов до полумиллиарда рублей заработали 89 свердловчан. От 500 миллионов до 1 миллиарда рублей задекларировали 11 человек.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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