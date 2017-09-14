Фонд соцстрахования отказал пенсионеру в выплатах, разглядев недочет в бумагах 32-летней давности

Фонд социального страхования отказал пенсионеру из Карпинска в положенных ему выплатах из-за трудовой травмы. Крючкотворы обнаружили недочеты в оформлении акта о несчастном случае, который составлялся в 1985 году.

Житель Карпинска, 70-летний пенсионер, обратился в ГУ Свердловское региональное отделение Фонда социального страхования РФ в лице Филиала №1, чтобы получить положенные ему выплаты. 25 апреля 1985 года с ним на произошел несчастный случай на производстве, он начал получать компенсацию. В 1999 году предприятие, где он получил травму, прогорело, но конкурсный управляющий, занимающийся ликвидацией компании и заявитель заключили договор о выплате капитализации платежей за причинение вреда. При этом, согласно приложению № 1 к договору, выплаты рассчитаны на срок 17 лет 5 месяцев, то есть до достижения истцом возраста 70 лет.

В январе этого года пенсионеру исполнилось 70 лет, и он пошел продлевать получение ежемесячных выплат. Однако в Фонде соцстрахования ему отказали – в связи с имеющимися недочетами в оформлении акта о несчастном случае от 25 апреля 1985 года.

«Признав отказ в назначении выплат незаконным, полагая, что социальные права граждан не могут быть поставлены в зависимость об соблюдения должностными лицами процедуры расследования несчастного случая, прокуратура г. Карпинска в Карпинский городской суд направила исковое заявление в интересах заявителя об установлении факта несчастного случая на производстве с исполняющим обязанности мастера по ремонту и обслуживанию лесовозных дорог; возложении на Государственное учреждение – Свердловского регионального Фонда социального страхования РФ обязанность назначить и ежемесячно выплачивать заявителю ежемесячную страховую выплату в счет возмещения вреда, начиная с января 2017 года в сумме свыше 10 тыс. рублей с последующей индексацией», – сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области. Решением Карпинского городского суда исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме. Судебный акт пока не вступил в законную силу. Решение суда является основанием для назначения пенсионеру ежемесячных страховых выплат в счет возмещения вреда здоровью.

Карпинск, служба информации

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