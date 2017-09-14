Под покровом ночи пьяный житель Ирбита угнал кран

В Ирбитском районе сотрудники ГИБДД задержали нетрезвого молодого человека, который угнал автокран.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГИБДД, поздней ночью в поселке Пионерском Ирбитского района патруль остановил автокран МАЗ-5337 под управлением 22-летнего водителя. Выяснилось, что молодой человек не только не имеет водительских прав, но и находится за рулем в состоянии опьянения. При этом мужчина отказывался предъявлять сотрудникам полиции документы и оказывал сопротивление.

Позже нарушитель пояснил, что увидел на месте дорожных работ в поселке Шадринское Байкаловского района стоящий автокран. Тайно проникнув в кабину, молодой человек запустил двигатель и направился в сторону Ирбитского района. Проехал на этом кране он порядка 30 км.

В отношении нигде не работающего жителя Ирбита составлены протоколы об административных правонарушениях по части 2 статьи 12.26 и части 1 статьи 19.3 КоАП Российской Федерации, а также вынесено постановление по делу об административном правонарушении по части 1 статьи 12.3 КоАП. За отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения, а также за неповиновение полиции суд приговорил нарушителя порядка к аресту на 10 суток.

Кроме этого, в отношении 22-летнего молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Угон». Санкция статьи предполагает до пяти лет лишения свободы.

Ирбитский район, Служба информации РИА «Новый День»

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