Четверг, 14 сентября 2017, 11:44 мск

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Судебные приставы и спецназ снесли нелегальную автомойку (ВИДЕО, ФОТО)

Судебные приставы и спецназ снесли нелегальную автомойку (ВИДЕО, ФОТО)

Под контролем судебных приставов в Екатеринбурге на Уралмаше демонтирована незаконная автомойка.

Приставы сносят автомойку

По решению Арбитражного суда Свердловской области владельцы мойки были обязаны освободить земельный участок на ул. Донбасской. В суд с иском в свое время обратилась администрация города и доказала, что у ответчика нет правовых оснований для занятия данного земельного участка и размещения на нем автомоечного комплекса. Добровольно решение суда исполнено не было, и исполнительный лист поступил в Орджоникидзевский районный отдел Екатеринбурга УФССП России по Свердловской области.

Новый День: Судебные приставы и спецназ снесли нелегальную автомойку (ВИДЕО, ФОТО)

После возбуждения исполнительного производства судебным приставом-исполнителем должнику было вручено требование об освобождении земельного участка и дан срок для добровольного исполнения. Должник решение суда по демонтажу в установленные сроки не исполнил. Тогда автомойку пришлось ликвидировать силовым путем с привлечением спецназа.

Подробности на видео.

Новый День: Судебные приставы и спецназ снесли нелегальную автомойку (ВИДЕО, ФОТО)

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День

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