Четверг, 14 сентября 2017, 11:44 мск

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Компанию семьи олигарха Язева банкротят за долг в 33 миллиона

Компанию семьи олигарха Язева банкротят за долг в 33 миллиона
Валерий Язев, фото с сайта murmansk.er.ru

В Свердловский арбитражный суд подан иск о банкротстве компании, связанной с семьей экс-депутата Госдумы Валерием Язевым. С предприятия взыскивают более 33 миллионов рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в картотеке Арбитражного суда Свердловской области появился иск о банкротстве ООО УК «Ява» от ООО «Полипластик Урал». Сумма требований – 33 миллиона 114 тысяч рублей. Заявление к рассмотрению не принято.

ООО УК «Ява» – компания, учредителями которой являются дочери экс-депутата Госдумы Валерия Язева. Уставный капитал – более 22 миллионов рублей. Как указано на сайте компании, она объединяет «предприятия разного профиля, расположенные преимущественно на территории Уральского федерального округа и ведущие свою деятельность в самых разных отраслях – машиностроение, ювелирная промышленность, производство электрофарфора, сварочного оборудования, продажа строительных материалов, комплектация строительства промышленных сооружений, нефте- и газопроводов, хранение и реализация ГСМ, банковский и инвестиционный бизнес», занимается проектным управлением и другими видами деятельности.

Летом этого года «Полипластик Урал» обращался в арбитраж с иском о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение ранее выданного решения третейского суда о взыскании задолженности, иски подавались в отношении УК «Ява» и «Торговый дом «Комплексные поставки». Суммой основного долга указывались 33 миллиона 114 тысяч, плюс 639 тысяч неустойки. Требование было полностью удовлетворено. Очевидно, «Полипластик Урал» так своих денег и не дождался и вышел с заявлением о банкротстве.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 14.09.17

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