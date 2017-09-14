В Верхнем Тагиле семейной паре и их другу грозит уголовное наказание за оскорбление гаишников

В Верхнем Тагиле подвыпившая компания на автомобиле обматерила сотрудников ГИБДД, остановивших их на улице, – теперь в отношении участников «покатушек» возбуждено уголовное дело за оскорбление представителя власти.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Свердловской области, уголовная статья 319 УК РФ инкриминируется двум супругам, 41-летнему мужчине и 29-летней женщине, а также их 28-летнему знакомому. По версии следствия, в августе 2017 года трое подозреваемых в состоянии алкогольного опьянения катались на машине по Верхнему Тагилу. Автомобиль заметил наряд ГИБДД. Возле одного из магазинов на улице Ленина дорожные полицейские остановили машину, но подвыпившие пассажиры, находившиеся в салоне, публично обматерили правоохранителей. Свидетелями сцены стали работники торговой точки, которые также находились на улице.

Уголовное дело против троих жителей Верхнего Тагила находится на стадии расследования. В ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении подозреваемым обвинения. Санкция ст. 319 УК РФ предусматривает штраф в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года.

Верхний Тагил, служба информации РИА «Новый День»

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