Четверг, 14 сентября 2017, 11:44 мск

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В Свердловской области задержали мужчин, пытавшихся украсть ворота исправительной колонии

В Свердловской области задержали мужчин, пытавшихся украсть ворота исправительной колонии

В поселке Северная Чернушка Тавдинского района сотрудники исправительной колонии № 24 задержали двух мужчин, пытавшихся похитить металлические ворота на территории заброшенной колонии-поселения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ ФСИН по Свердловской области, вечером 12 сентября двое мужчин на легковом автомобиле приехали на территорию не действующего участка колонии и разобрали на металлолом ворота местной котельной, а также собрали различные металлические конструкции. Злоумышленников задержали и передали следственно-оперативной группе отдела полиции «Тавдинский».

Свердловская область, служба новостей РИА «Новый День»

Свердловская область. Другие новости 14.09.17

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