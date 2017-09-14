Эксперты: Ройзману пора понять, в чем его сила

Глава Екатеринбурга – председатель городской думы Евгений Ройзман сегодня отмечает свой 55-й день рождения. Позади – неудачная попытка участия в выборах губернатора, впереди – еще один год на посту градоначальника. «Новый День» спросил уральских политологов, как они видят политическое будущее Евгения Вадимовича.

Александр Пирогов, руководитель группы политкосалтинга «Пирогов и партнеры», считает, что будущее Евгения Ройзмана во многом зависит от того, будет ли до выборов 2018 года изменена схема муниципальной власти в Екатеринбурге. Если в городе откажутся от прямых выборов главы и перейдут на «советскую» систему назначения мэров, то Ройзмана не переизберут. Но тогда он может пройти в думу с пулом неких дружественных ему депутатов и оказать влияние на выбор главы. При этом партийная принадлежность его соратников будет иметь минимальное значение, считает эксперт – возможно, выборы части гордумы по партийным спискам к этому времени в Екатеринбурге вообще отменят, и борьба будет идти только за одномандатные округа. Здесь значение будут иметь только конкретные фамилии. А если система выборов главы города останется прежней, то велика вероятность, что Евгений Ройзман пролонгирует свои полномочия. «У него в Екатеринбурге по-прежнему высокий рейтинг. Антирейтинг, правда, тоже высокий, но, так или иначе – сегодня это самый популярный политик Екатеринбурга», – считает Александр Пирогов.

Руководитель Уральского филиала Фонда развития гражданского общества Анатолий Гагарин, напротив, считает, что политический потенциал Евгения Ройзмана практически исчерпан, и ему нужно искать для себя другой путь самореализации. «Я давно говорил, что его призвание и сила – это общественная деятельность, а не политика. Он достиг бы большего, если бы не ломился в ту дверь, которая для него не предназначена, – считает Анатолий Гагарин. – Евгению Вадимовичу пора ответить себе на вопрос, в чем его сила. Он мог бы нести некую культуртрегерскую, просветительскую миссию, у Евгения Вадимовича многое для этого есть: множество знакомых в культурной среде, проекты, подобные «Невьянской иконе», опыт по организации выставок. Но, к сожалению, в последнее время он занял неконструктивную позицию, которая не сплачивает вокруг него людей, а отталкивает. Позволив себе эмоциональные высказывания, он перессорился со всеми, на выборах губернатора его не поддержала ни одна элита. По сути, вокруг него сложилась секта «лайкающих», но это – виртуальная армия. Как историк он сам должен понимать, что запоминаются реальные дела, а не комментарии в бложиках. Когда-то он сам говорил, что «он не политик», что он пошел в политику вынужденно, и у людей это вызывало симпатию, тем более, с учетом его прежней общественной деятельности. Но в какой-то момент произошло перерождение, человек начал считать себя неким политическим мессией, а самоирония куда-то исчезла. Поэтому его политические перспективы я оцениваю как очень слабые. У того же Киселева перспективы на мэрских выборах, как мне видится, лучше. Чтобы не проиграть, уходить надо вовремя».

Добавим, что сегодня утром Евгений Ройзман разместил на своей странице в фейсбуке пост-напоминалку: «Мне сегодня исполнилось 55 лет. Жизнь становится все интереснее и жить мне нравится. Спасибо всем, кто рядом». На эту минуту под постом оставлено уже более 1100 комментариев. Подписчики Ройзмана поздравляют его, желают удачи и новых побед.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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